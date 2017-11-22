Adobe анонсировала выпуск приложения с эффектами фотошопа

Официальный запуск состоится в 2020 году.

Компания Adobe анонсировала выпуск приложения Adobe Photoshop Camera, которое в реальном времени будет накладывать на изображение эффекты и фильтры. Разработчики заявили, что их программа похожа на Snapchat или сториз в Instagram, однако в отличие от конкурентов, продукт позволяет создавать качественные фотографии в высоком разрешении.

Искусственный интеллект определяет, что находится в кадре – человек, еда, пейзаж или здание. Исходя из этого, он накладывает на изображение эффекты и фильтры. Например, на пейзажном снимке солнечный день можно превратить в безоблачную ночь.

Каждый пользователь приложения сможет сам создавать эффекты. Создатели предлагают художникам и другим творческим людям пополнять коллекцию.

Официальный запуск программы состоится в 2020 году. Пока же ее можно испробовать в бета-версии.

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Видео: YouTube / Adobe Creative Cloud, askNK