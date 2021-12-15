Adobe представила платье, способное менять цвет и принт за счет встроенных дисплеев

Компания Adobe продемонстрировало в рамках торжественной конференции Adobe Max зрителям платье из текстильных дисплеев, способное менять цвет и принт в реальном времени. Проект получил название Primrose. Разработчики заметили, что их работа стирает грани между модными тенденциями и технологиями.
Проект Primrose демонстрирует потенциал гибких текстильных дисплеев, которые превращают одежду в творческие полотна. Это интерактивное платье может подстроиться под любой стиль и контент, созданный с помощью Adobe Firefly, After Effects, Stock и Illustrator.
пресс-релиз созателей платья
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Фото и видео: YouTube / Adobe Creative Cloud
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