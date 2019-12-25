Компания выпустит новинку в трех моделях.

Китайская технологическая компания Xiaomi представила в России телевизоры Mi TV P1 с безрамочным дисплеем. Специалисты уточнили, что новинки будут доступны в РФ в нескольких версиях: с 43- и 55-дюймовым экраном. При этом аппаратура поддерживает изображение 4K UHD (3840 на 2160 точек), технологии Dolby Vision и MEMC. В двух моделях углы обзора составят 178 градусов. Однако 55-дюймовый вариант может улучшать картинку с помощью HDR10+.

Телевизоры также поддерживают Android TV. Они поставляются заказчику сразу с предустановленными приложениями Netflix, Prime Video и YouTube. При помощи программного обеспечения Chromecast и Miracast к ТВ можно подключать мобильные устройства. В телевизорах будут встроены микрофоны и голосовая система Google Assistant.

Xiaomi Mi TV P1 появятся в продаже в трех версиях. Базовым станет 32-дюймовый вариант, стоимость которого составит 21 тысячу рублей. Модель с 43-дюймовым экраном будет стоит 34 тысячи рублей, а с 55-дюймовым экраном - 48 тысяч рублей.

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Фото: Xiaomi