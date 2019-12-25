В Эрмитаже нашли конфету в столетнем платье сестры Николая II

Сотрудники предполагают, что производителем этой помадки был "Ландринъ" – поставщик Двора Его Императорского Величества.

В Эрмитаже реставраторы обнаружили в платье Ксении Александровны, сестры Николая ll, столетнюю конфету. Один из специалистов попробовал ее на вкус. Об этом рассказала художник-реставратор Эрмитажа Галина Федорова в Instagram музея.

Как рассказала Федорова, приводя в порядок платье, она обнаружила, что один из рукавов платья зашит "не капитально, а легко". После того, как она вынула нитку, на ладонь упало что-то розовое. Галина Федорова лизнула и ощутила сладкий вкус, оказалось, что это конфета. Федорова предполагает, что ее княгиня надкусила во время бала, но поскольку ее негде было оставить, он решила спрятать ее за рукав.

Сотрудники музея уже исследовали находку и нашли на ней теснение букв. Их разобрать не удалось. Тогда они предположили, что производителем этой помадки был "Ландринъ" – поставщик Двора Его Императорского Величества.

Ранее в посылке в Пулково нашли радиоактивные танковые часы. Груз должен был отправиться из Петербурга в Великобританию.

Фото: Instagram / hermitage_museum

