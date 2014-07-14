С помощью фотошопа чиновники отремонтировали фонарь в Красном селе

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению ответил: "Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью".

В пятницу, 12 ноября, в Красном Селе на проспекте Ленина опору фонаря отремонтировали с помощью фотошопа. Жители заподозрили комитет по энергетике и инженерному обеспечению в фейковом отчете о ремонте опоры освещения. Об этом они рассказали в группе "Транспортный коллапс, Красное Село" в социальной сети "ВКонтакте".

Еще в апреле этого года местные жители просили починить осыпавшуюся опору, фотографиями они поделились на портале "Наш Санкт-Петербург".

Спустя некоторое время в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга ответили, что заменят ее до 31 августа 2021. Позже они написали, что опора заменена и работы выполнены, а также приложили фотографию.

Петербуржцы проанализировали фотографию с помощью "уровня шума" и выяснили, что на фотографии есть следы ретуши и грубого монтажа. Местный житель лично убедился, что ремонт был проведен в фотошопе, а в действительности опора осталась прежней.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга прокомментировали ситуацию, возложив ответственность на "Россети Ленэнерго".

Несколько лет назад в Петербурге чиновники отремонтировали асфальт с помощью фотошопа. Тогда в пресс-службе администрации сообщили, что загрузили фото по ошибке.

Фото: Вконтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село