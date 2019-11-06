Adobe прекратит поддержку Flash Player 31 декабря

Начиная с 12 января, будет просто блокироваться контент, который должен воспроизводиться в Flash Player.

Программа Adobe Flash прекратит работать 31 декабря 2020 года. Пользователи ОС Windows 10 уже получают оповещения по этому поводу.

Adobe настоятельно рекомендует удалить программу из системы или выбрать вариант "Напомнить позже".

Во многих браузерах поддержка Flash либо уже прекращена, либо ведется работа в этом направлении. Начиная с 12 января, будет просто блокироваться контент, который должен воспроизводиться в Flash Player.

Ранее россиянам перечислили способы кражи личных данных с помощью SIM-карты.

Фото: скриншот Adobe Flash