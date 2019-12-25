Мостотрест повторно разместил закупку на разработку документации ремонта Невского путепровода

В предыдущей определение компании-разработчика было отменено в связи с жалобой Севзапинжтехнологии

Санкт-Петербургское ГБУ "Мостотрест" повторно разместило закупку, в рамках которой планируется найти разработчика документации на капремонт Невского путепровода.

Аналогичную закупку компания размещала в конце марта. Piter.tv сообщало о ней. Однако закупка была, по сути дела, отменена.

Как следует из документации, это произошло после того, как ООО "НИИПРИИ "Севзапинжтехнология" подало жалобу в УФАС по Санкт-Петербургу. Антимонопольное ведомство рассмотрело жалобу, она была признана "обоснованной "частично".

Теперь "Мостотрест" разместил новую закупку. Сумма, которую компания готова заплатить за документацию, осталась прежней, она составляет около 40 миллионов рублей.

Заявки от компаний, желающих реализовать проект, принимаются до 30 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, для Ленобласти будет разработана программа развития транспортной инфраструктуры.

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