Работы планируется завершить в 2022 году.

Капитальный ремонт пройдет на Невском путепроводе, известном также как Сортировочный мост. Соответствующую закупку разместило Санкт-Петербургское ГБУ "Мостотрест".

Исполнителю этой закупки предстоит, в частности, разработать проектную документацию для предстоящего ремонта. Согласно документации, работы на объекте, длина которого составляет 954 метра, будут производиться в 2020-2022 годах. Их исполнителю предстоит осуществлять тесное взаимодействие с Октябрьской железной дорогой. Ведь этот путепровод представляет собой сооружение над путями станции Сортировочная-Московская.

Срок завершения подачи заявок для участия в аукционе – 30 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в промзоне Парнаса запустили временный паропровод в ходе ремонта старых сетей.

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