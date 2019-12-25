В промзоне Парнаса запустили временный паропровод в ходе ремонта старых сетей

Работы ведутся вдоль 6-го Верхнего переулка недалеко от завода "Балтика".

Вдоль 6-го Верхнего переулка продолжаются работы по строительству нового паропровода, замена коммуникаций в промзоне Парнас недалеко от завода "Балтика – Санкт-Петербург" ведутся в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" 31 марта.

Днем раньше специалисты запустили пар по километровой временной перемычке, снабжающей мясокомбинат и молочный завод "Петмол". Процедура не отразилась на потребителях. Также теплоэнергетики извлекают из траншей старые коммуникации, после чего приступят к укладке магистрали – заменить предстоит 2,7 километра изношенных сетей. Отмечается, что новые трубы оборудованы высокотемпературной теплогидроизоляцией, защищающей коммуникации от грунтовых вод.

Ранее мы рассказывали, что "Теплосети Санкт-Петербурга" выделят 3 млрд рублей на ремонт сетей.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"