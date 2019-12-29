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"Теплосети Санкт-Петербурга" выделят 3 млрд рублей на ремонт сетей
Сегодня, 19:20
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nadezhda_sib

"Теплосети Санкт-Петербурга" выделят 3 млрд рублей на ремонт сетей

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Часть сетей не подвергалась никакому ремонту уже 25 лет.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" получит 3 млрд рублей из бюджета города на реконструкцию изношенных трубопроводов. Трехсторонее соглашение компания заключила с петербургским комитетом по энергетике и инженерному обеспечению и комитетом имущественных отношений, сообщила пресс-служба Смольного. 

В планах продолжить восстанавливать Полюстровскую, Пороховскую  и Рыбацкую тепломагистрали, распределительные сети на улице Турку и улице Замшина. 

Почти половину сетей не ремонтировали в течение 25 лет. 

В пресс-службе Смольного отметили, что бюджетные инвестиции идут в обмен на право государственной собственности на 5,9% уставного капитала АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 25 тысяч петербуржцев паркуют машины над трубами с кипятком

Фото: teplosetspb.ru

Теги: теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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