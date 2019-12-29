"Теплосети Санкт-Петербурга" выделят 3 млрд рублей на ремонт сетей

Часть сетей не подвергалась никакому ремонту уже 25 лет.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" получит 3 млрд рублей из бюджета города на реконструкцию изношенных трубопроводов. Трехсторонее соглашение компания заключила с петербургским комитетом по энергетике и инженерному обеспечению и комитетом имущественных отношений, сообщила пресс-служба Смольного.

В планах продолжить восстанавливать Полюстровскую, Пороховскую и Рыбацкую тепломагистрали, распределительные сети на улице Турку и улице Замшина.

Почти половину сетей не ремонтировали в течение 25 лет.

В пресс-службе Смольного отметили, что бюджетные инвестиции идут в обмен на право государственной собственности на 5,9% уставного капитала АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 25 тысяч петербуржцев паркуют машины над трубами с кипятком.

Фото: teplosetspb.ru