"Теплосеть" выявила множество нарушений.

Ежедневно более 25 тысяч петербуржцев паркуют машины над трубами с кипятком. Об этом сообщили представители "Теплосети". Сотрудники профильной организации провели внеплановую проверку. Они выяснили, что автовладельцы часто оставляют свой транспорт на территориях охранных зон теплосетей. Эти участки не приспособлены под цели водителей.

В частности, эксперты опубликовали ряд наиболее опасных адресов. Отмечается дом 99А на проспекте Стачек. Поблизости от него располагается ТЦ "Континент". Предположительно, посетители могут не знать о том, что стоянка перед ним организована над теплосетями. В результате коммунальной аварии может пострадать транспорт.

Местные активисты в течение десяти лет пытаются ликвидировать незаконную парковку на Варшавской улице, 19 корпус 2. Территория также относится к зоне инженерных сетей. В "Теплосети" уведомили местную администрацию о выявленных нарушениях.

Ранее Piter.tv писал о том, что теплоэнергетики нашли больше тысячи нарушений в подвалах Петербурга.

Фото: Piter.tv

