Теплоэнергетики нашли больше тысячи нарушений в подвалах Петербурга

"Теплосеть Санкт-Петербурга" провела внеплановую проверку подвалов, в которых находятся инженерные сети предприятия. Зя январь 2020 специалисты выявили более тысячи нарушений.
Так, например, посетители и работники кафе на Почтамтском переулке, 6 буквально сидели на трубах с кипятком. Дело в том, что через точку питания проходила транзитная тепловая сеть диаметром 200 мм. При этом доступ к ней был захламлен посторонними предметами.
В мини-гостиницу на улице Зои Космодемьянской, 11, литера А тепловая сеть проходила у изголовья кровати. Температура воды в трубах достигает 100 градусов Цельсия.
В "Теплосети" считают, что помещения, в которых обнаружили нарушения, надо освободить.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Кировском районе заменили 768 метров труб.
Фото: пресс-служба "Теплосеть Санкт-Петербурга"
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