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Теплоэнергетики нашли больше тысячи нарушений в подвалах Петербурга
Сегодня, 17:57
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nadezhda_sib

Теплоэнергетики нашли больше тысячи нарушений в подвалах Петербурга

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Нарушения могли быть угрозой для жизни и здоровья людей.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" провела внеплановую проверку подвалов, в которых находятся инженерные сети предприятия. Зя январь 2020 специалисты выявили более тысячи нарушений.

Так, например, посетители и работники кафе на Почтамтском переулке, 6 буквально сидели на трубах с кипятком. Дело в том, что через точку питания проходила транзитная тепловая сеть диаметром 200 мм. При этом доступ к ней был захламлен посторонними предметами. 

В мини-гостиницу на улице Зои Космодемьянской, 11, литера А тепловая сеть проходила у изголовья кровати. Температура воды в трубах достигает 100 градусов Цельсия. 

В "Теплосети" считают, что помещения, в которых обнаружили нарушения, надо освободить. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Кировском районе заменили 768 метров труб. 

Фото: пресс-служба "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: теплосеть, трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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