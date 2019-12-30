Теплоэнергетики нашли больше тысячи нарушений в подвалах Петербурга

Нарушения могли быть угрозой для жизни и здоровья людей.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" провела внеплановую проверку подвалов, в которых находятся инженерные сети предприятия. Зя январь 2020 специалисты выявили более тысячи нарушений.

Так, например, посетители и работники кафе на Почтамтском переулке, 6 буквально сидели на трубах с кипятком. Дело в том, что через точку питания проходила транзитная тепловая сеть диаметром 200 мм. При этом доступ к ней был захламлен посторонними предметами.

В мини-гостиницу на улице Зои Космодемьянской, 11, литера А тепловая сеть проходила у изголовья кровати. Температура воды в трубах достигает 100 градусов Цельсия.

В "Теплосети" считают, что помещения, в которых обнаружили нарушения, надо освободить.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Кировском районе заменили 768 метров труб.

Фото: пресс-служба "Теплосеть Санкт-Петербурга"