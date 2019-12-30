В ходе работ по модернизации применялись материалы, благодаря которым станет возможным многократно снизить тепловые потери.

Во вторник, 28 января, стало известно о том, что в Кировском районе заменили 768 метров труб. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В ведомстве отметили, что во время модернизации труб в этот раз применили материалы, благодаря которым станет возможным многократно снизить тепловые потери 95 домов.

В настоящее время "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершает перевод потребителей на обновленный участок.

Ранее мы сообщали о том, что жалобы на образование среди петербуржцев перевесили недовольство жильем.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"