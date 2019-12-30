Жалобы на образование среди петербуржцев перевесили недовольство жильем

Жалобы коснулись проблем маленьких петербуржцев.

В ушедшем 2019 году детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова получила более 3,5 тысяч письменных обращений с жалобами горожан. Такая информация появилась на официальном сайте Агапитовой 28 января.

Чаще всего родители жаловались на образование: в 2019 году обращений на эту тему оказалось 968 в противовес 871 заявлению в 2018 году. Также среди самых актуальных жалоб значатся нехватка детских мест в садиках и первых классах, условия обучения и школьные конфликты. Набирают популярность обращения по поводу нарушения прав детей в медучреждениях.

Большое количество обращений связано и с делёжкой детей между родителями и уклонении от выплаты алиментов. В прошлом году поступило 825 подобных жалоб, в 2018 году их было 768. Отмечается, что недовольств жильем стало меньше: в 2019 году их стало на 143 меньше, чем в позапрошлом.

Ранее мы писали, что общественность Петербурга не хочет отпускать Светлану Агапитову с поста детского омбудсмена.

Фото: Piter.TV