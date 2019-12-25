Для Ленобласти будет разработана программа развития транспортной инфраструктуры

Речь идет о прогнозировании на различные сроки, вплоть до 2035 года.

Для Ленинградской области будет разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа этого региона. Непосредственным заказчиком выступает ГКУ "Ленавтодор".

Целями разработки программы станут прогнозирование параметров с помощью математической модели, перспективное планирование деятельности всех видов транспорта.

Программа, как намечено, будет содержать в себе разные уровни прогнозирования. От 3 и 5 лет – и до 2035 года.

Каких-либо конкретных цифр в документации закупки нет. Вероятно, что показатели и перспективные проекты могут стать следствием создания этой программы.

А разработать ее планируется до 1 декабря. Регион выделяет на это 47,7 миллионов рублей.

Заявки от компаний, желающих реализовать проект, принимаются до 30 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Ленобласти пройдет дополнительный ремонт дорог в семи районах.

Фото: lenobl.ru