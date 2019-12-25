В Ленобласти пройдет дополнительный ремонт дорог в семи районах

Дорожные службы займутся укладкой нового асфальта.

В рамках региональной программы в Ленинградской области будет проведена замена изношенного асфальта в Выборгском, Волосовском, Кировском, Киришском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Работы пройдут на участке трассы "Комсомольское – Приозерск" в Выборгском районе, на 12 километре дороги "Волосово - Гомонтово – Копорье" через Татьянино и Терпилицы в Волосовском районе, а также на участке "Санкт-Петербург – Ручьи" у поселка Лебяжье в Ломоносовском районе. В Лужском районе асфальтное покрытие заменят на участке трассы "Жельцы – Торковичи", а в Тосненском – на участке "Павлово - Мга – Луга". Наконец, в Кировском районе будет частично отремонтирована трасса "Санкт-Петербург – Кировск", а в Киришском районе - участок дороги "Зуево - Новая Ладога".

Ранее мы рассказали о том, что на трассе М-10 через реку Тосна ограничат движение на 2 недели.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области