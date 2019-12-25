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На трассе М-10 через реку Тосна ограничат движение на 2 недели
Сегодня, 13:14
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lizapoluda

На трассе М-10 через реку Тосна ограничат движение на 2 недели

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Полосы будут перекрываться в двух направлениях.

С 15 по 30 июня в Ленобласти ограничат движение транспорта на мосту через реку Тосна, который расположен на 6-ом километре трассы М-10 "Россия". Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На указанном месте будут вестись работы по обустройству подходов к деформационным швам. Дорожники будут по очереди перекрывать одну полосу движения в двух направлениях. В первую очередь перекрываться будут осевые, а затем – крайние полосы.

Отметим, что устройство дорожного покрытия  будет выполнено с помощью эластомерных материалов.

Ранее мы рассказали о том, что в Гатчинском районе частично перекроют Фрезерную улицу на две недели.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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