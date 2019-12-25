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В Гатчинском районе частично перекроют Фрезерную улицу на две недели
Сегодня, 16:35
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lizapoluda

В Гатчинском районе частично перекроют Фрезерную улицу на две недели

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Ремонт продлится до 21 июня.

В Гатчинском районе Ленинградской области пройдет реконструкция автодороги Р-23. На время работ будет перекрыт участок Фрезерной улицы. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Дорожники займутся укладкой нового асфальта под путепроводом через железнодорожные пути в период с 8 по 21 июня.

Для проезда на автомобиле предлагается воспользоваться альтернативным маршрутом через Вырицкое шоссе (региональная автодорога 41К-100).

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе продолжаются дорожные работы.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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