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Мосты в Петербурге не будут разводить в ночь на 10 мая
Сегодня, 19:25
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Мосты в Петербурге не будут разводить в ночь на 10 мая

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Это связано с тем, что эти дни являются нерабочими и праздничными.

В ночь с 9 на 10 мая в Петербурге не будут разводить мосты. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Согласно постановлению правительства Северной столицы, мосты не разводят в нерабочие праздничные дни РФ. Дни являются праздничными в связи с празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут,

говорится в сообщении. 

В этом году в Петербурге не будет праздничного салюта. Вместо него ожидаются залповые выстрелы. Метро будет работать до 22:00. 

Фото: pixabay.com 

Теги: мосты, праздник, разводные мосты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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