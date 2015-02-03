В ночь с 1 на 2 мая мосты Петербурга оставят неразведенными

Стандартный график развода мостов в городе уже возобновлен.

В ночь с 1 на 2 мая в Петербурге, в связи с праздником Первомая, мосты оставят неразведенными. Об этом проинформировали представители пресс-службы СПб ГБУ "Мостотрест".

Стандартный график развода мостов в городе уже возобновлен: жители и гости могут отслеживать расписание разведения онлайн на официальном портале "Мостотреста", либо через мобильное приложение "Мосты Петербурга".

Ранее мы сообщили о том, что Дворцовый мост подготовили к лету. Чтобы избежать затруднений в движении транспорта днём, очистка проводилась ночью. Для повышения эффективности использовались восемь специализированных машин и команда из 15 квалифицированных сотрудников. Для удаления остатков зимней пескосоляной смеси и другой грязи применяется техника высокого давления (до 350 бар), обеспечивающая качественное удаление загрязнений. При этом используются исключительно экологически чистые методы очистки — без добавления химически агрессивных реагентов.

Фото: Piter.TV