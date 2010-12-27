Альянс наращивает мощь за счет угрозы безопасности других государств.

Москву тревожит усиление активности НАТО у границ России и Белоруссии. Об этом сообщили "РИА Новости". Доклад об этом написал глава МИД Сергей Лавров, его огласил заместитель департамента планирования Алексей Дробинин во время научной конференции в МГИМО.

Также в Кремле беспокоятся о наращивании военного бюджета стран-членов альянса. Решение об этом принято по итогам саммита НАТО, который состоялся недавно в Лондоне. Российские дипломаты уверены, что это ведет к милитаризации Европы. Это происходит вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет других.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сергей Лавров прокомментировал встречу с Дональдом Трампом.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

