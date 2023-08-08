Москвича заподозрили в ограблении и избиении мужчин на Рублевском шоссе

Владимир Васенин раскрыл подробности о криминальных эпизодах.

Сотрудникам российской патрульно-постовой службы удалось задержать по горячим следам молодого человека по подозрению в нападении на мужчин. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье за разбой. Соответствующими данными с журналистами поделился руководитель Управления информации и общественных связей МВД России по столице, полковник МВД Владимир Васенин. Эксперт заметил, что около подъезда жилого дома, расположенного на Рублевском шоссе, неизвестный с холодным оружием требовал от 43-летнего пострадавшего денежные средства. Однако этот инцидент заметил прохожий, который обратился за помощью в полицию. Он также самостоятельно попытался остановить налетчика. Однако фигурант расследования успел несколько раз ударить руками оппонентов по голове и телу.

На месте инцидента сотрудники правоохранительных органов поймали 19-летнего подозреваемого. Они привезли его в отдел для дальнейших разбирательств. В настоящее время юноша арестован, а потерпевшие обратились к врачам за медицинской помощью.

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве двух мужчин в Туапсинском районе.

Фото и видео: Telegram / МВД Медиа