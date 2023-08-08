Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве двух мужчин в Туапсинском районе

Расследование берет на контроль Центральный аппарат СК РФ.

Центральный аппарат Следственного комитета России будет контролировать расследование уголовного дела об убийстве двух мужчин, произошедшего в Туапсинском районе Краснодарского края. Соответствующее поручение дал глава профильного ведомства Александр Бастрыкин. Днем ранее судебная инстанция заключила под стражу четверых местных жителей, обвиняемых в преступлении. Трагедия произошла во время драки 5 августа между сторонами вблизи поселка Дедеркой. Еще один участник конфликта в настоящее время госпитализирован с травмами.

Правоохранительные органы уточнили, что в розыск объявлялись Артем Туркменян, Вартан Тулумджян, Альберт Экзарян и Карен Устян, которые вскоре были задержаны. Пресс-служба ГУ МВД по региону уведомила СМИ о том, что этот конфликт носил бытовой характер. Telegram-канал "Пригожин 2023" сообщил, что оба погибших якобы были бойцами ЧВК "Вагнер" со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей. Официальных данных с подтверждением или опровержением этой информации не поступало.

Пьяный житель Омской области угрожал полицейским ножом.

Фото и видео: Следственный комитет России