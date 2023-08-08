Пьяный житель Омской области угрожал полицейским ножом

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

На территории Омской области сотрудниками МВД задержан пьяный водитель, который угрожал полицейским ножом. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк. Чиновница пояснила, что инцидент зафиксирован в городе Тара в тот момент, когда представители Госавтоинспекции остановили иномарку. Водитель согласился пройти проверку на алкогольное опьянение. Когда инспекторы стали составлять протокол, то мужчина достал из машины холодное оружие и пошел в их сторону.

В Омской области возбуждены уголовные дела в отношении жителя города Тары. Он подозревается в повторном управлении машиной в состоянии опьянения, а также в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД России

Правоохранительные органы потребовали от подозреваемого остановиться и убрать нож, однако мужчина не реагировал на законные требования сотрудников полиции. В результате одному из инспекторов пришлось совершить предупредительный выстрел вверх, а его коллеги подбежали к нападавшему и задержали. Установлено, что у местного жителя ранее уже были штрафы за управление транспортным средством в нетрезвом виде. В отношении автомобилиста составлены административные протоколы по трем статьям КоАП, а также уголовное за управление машиной в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Дополнительно ведется расследование по статье за применение насилия в отношении представителя власти. Сейчас россиянин находится под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: Telegram / МВД Медиа