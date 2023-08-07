В Петербурге накрыли цех по производству контрафактной бездымной табачной продукции

На упаковки товара наносили этикетки с брендом известного производителя, после чего сбывали через интернет-магазины.

Столичные полицейские пресекли нелегальное производство табачной продукции. Цех был организован в Петербурге. Троим задержанным предъявлено обвинение в незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что в Петербурге злоумышленники организовали цех, который выпускал бездымный табачный продукт. На упаковки товара наносили этикетки с брендом известного производителя, после чего сбывали через интернет-магазины.

В жилых, производственных и складских помещениях, а также в автомобиле одного из задержанных были проведены обыски. Изъято более 21 тысячи единиц контрафактной продукции, 65 литров концентрированного никотина, электронные сигареты, курительные жидкости, оборудование для изготовления и упаковки табачных изделий, этикетки.

Следователем УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 180 УК РФ. Проводится дальнейшее расследование.

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Видео: МВД Медиа