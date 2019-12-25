Москва вошла в пятерку лидеров по темпам вакцинации от COVID-19

Первое место в рейтинге занимает Чукотка.

Российская столица впервые с весны текущего года вошла в пятерку субъектов РФ, лидирующих по числу привитых от COVID-19 жителей, которые привились хотя бы одним компонентом препарата. Об этом сообщает издание РБК.

Список составлялся по данным, собранным с 29 июня по 5 июля.

Москва занимает четвертое место по количеству привитых жителей, что составило более 23,7%. Данный перечень возглавляет Чукотка. На территории региона от коронавируса привились более 33 процентов граждан. Следом идет Белгородская область (30,86%) и Ненецкий АО (24,8%). Пятерку лидеров по темпам вакцинации замыкает Мордовия. Там от COVID-19 привились 23,36% населения.

Всего на территории РФ первый компонент прививки получили около 24,5 миллионов граждан, что составляет 16,73 процентов. Полностью завершили курс вакцинации от коронавируса 17,1 миллионов граждан (11,72%).

Ранее научный журнал Nature опубликовал материал, авторы которого подтвердили безопасность и эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак), разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.

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