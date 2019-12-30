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Москва и Минск могут в ближайшее время найти решения по нефти и газу

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Об этом заявил посол России в Белоруссии.

Москва и Минск могут в ближайшее время найти решения по нефти и газу. Посол РФ в Минске заявил, что Кремль готов компенсировать ущерб, нанесенный некачественным сырьем местным нефтеперерабатывающим организациям. Это произошло еще в 2019 году из-за российских поставок. Для возмещения белорусской стороне необходимо направить запрос и подтвердить документально потери. Об этом сообщили в "ТАСС".

Такая позиция показывает приверженность союзническим отношениям

прокомментировал эксперт

Дмитрий Мезенцев надеется, что странам удастся найти оптимальные решение по данным спорам. Однако он отметил сохраняющиеся различия в позициях участников диалога. Сейчас дипломаты находятся в поиске условий, которые подойдут для двустороннего взаимодействия.

Ранее Piter.tv писал о том, что предсказаны последствия замены Белоруссией российской нефти.

Теги: белоруссия, газ, нефть, союзное государство
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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