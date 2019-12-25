Московский городской суд ограничил деятельность ФБК*

Теперь НКО запрещается взаимодействовать со СМИ и организовывать публичные мероприятия.

Московский городской суд ограничил работу организаций ФБК* и ФЗПГ* (*организации, внесенные Минюстом России в список НКО-иноагентов) в рамках иска о признании организации экстремистской. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, в отношении этих организаций примут меры, которые предполагают запрет на осуществление определенных действий, таких как взаимодействие со СМИ, организация общественных мероприятий, а также участие в выборах и пользование банками.

Напомним, в иске прокуратуры Москвы было заявлено, что соратники Навального распространяют в интернете экстремистские материалы, тем самым занимаясь призывом к беспорядкам и участию в насанкционированных акциях.

Отметим, если вышеупомянутые организации суд признает экстремистскими, то на территории России будет запрещена вся символика этих НКО, а СМИ будут обязаны в публикациях сообщать, что они запрещены в РФ.

Ранее мы сообщали, что дело о признании ФБК* (*организация, внесенная Минюстом России в список НКО-иноагентов) экстремистской организацией рассмотрят в закрытом режиме

Фото: Piter.tv