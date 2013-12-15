Прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в ночь на 11 сентября в одном из заведений на улице Веневской. Между посетителем и охранником произошел словесный конфликт. После этого мужчина произвел несколько выстрелов в сторону входной группы заведения. Информации о пострадавших не поступало. Оружие у злоумышленника изъяли.
Ранее мы сообщали, что в Москве задержали мужчину, избившего в метро пассажира.
Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
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