Информации о пострадавших не поступало.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября в одном из заведений на улице Веневской. Между посетителем и охранником произошел словесный конфликт. После этого мужчина произвел несколько выстрелов в сторону входной группы заведения. Информации о пострадавших не поступало. Оружие у злоумышленника изъяли.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали мужчину, избившего в метро пассажира.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ