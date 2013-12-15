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Прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта на юго-западе Москвы

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Информации о пострадавших не поступало.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября в одном из заведений на улице Веневской. Между посетителем и охранником произошел словесный конфликт. После этого мужчина произвел несколько выстрелов в сторону входной группы заведения. Информации о пострадавших не поступало. Оружие у злоумышленника изъяли.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали мужчину, избившего в метро пассажира.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Теги: конфликт, москва, прокуратура москвы, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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