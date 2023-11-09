В Москве задержали мужчину, избившего в метро пассажира. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
Инцидент произошел на станции метро "Севастопольская". По данным следствия, потерпевший на ходу случайно задел плечом 39-летнего жителя столицы. Тот решил нанести пассажиру более пяти ударов по лицу. Мужчина упал навзничь и ударился головой об пол.
Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции метрополитена задержали злоумышленника. Они также вызвали бригаду медиков и до их прибытия оказали первую доврачебную помощь пострадавшему. Его госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Москве задержали двух курьеров за хищение для аферистов почти 10 млн рублей.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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