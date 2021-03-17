Возбуждены уголовные дела.

В Москве задержали двух курьеров за хищение для аферистов почти 10 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 65-летней жительнице столицы позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником ведомства по мониторингу финансовых операций. Тот сообщил, что кто-то якобы воспользовался персональными данными гражданки и оформил на нее кредиты. Мошенник убедил пожилую женщину отдать курьеру всю имеющуюся наличность под предлогом погашения задолженностей.

Потерпевшая передала посыльному у подъезда дома на Перовской улице более 4 млн рублей. В это время его сообщник следил за окружающей обстановкой, снимая все на камеру телефона. В ходе работы с задержанными стало известно, что они причастны к аналогичному мошенничеству, совершённому ранее в отношении 86-летнего мужчины. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Новгородской области остановили правонарушителя, применив оружие.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА