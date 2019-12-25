  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Москалькова заявила об обмене девяти пленных на мэра Мелитополя
Сегодня, 9:18
161
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Москалькова заявила об обмене девяти пленных на мэра Мелитополя

0 0

Омбудсмен по правам человека сообщила о первом обмене между Киевом и Москвой.

Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова заявила об обмене девяти пленных на мэра Мелитополя. Такое заявление уполномоченная сделала в интервью для телеканала RT. Она объяснила, что Москва и Киева обменялись первыми военнопленными. Россия освободила девятерых своих служащих.

Первый обмен состоялся. Девять человек наших мальчишек вернулись. Из них часть из того списка, который формируется у меня из тех обращений, которые приходят.

Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ

Напомним, что ранее в СМИ со ссылкой на офис президента Украины рассказали читателям об обмене девятерых российских военнослужащих на мэра города Мелитополя Ивана Федорова.

Москалькова попросила Красный Крест проверить военнопленных на Украине.

Фото: moskalkova.official

Теги: мелитополь, мэр, обмен пленными, права человека, татьяна москалькова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии