Омбудсмен по правам человека сообщила о первом обмене между Киевом и Москвой.

Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова заявила об обмене девяти пленных на мэра Мелитополя. Такое заявление уполномоченная сделала в интервью для телеканала RT. Она объяснила, что Москва и Киева обменялись первыми военнопленными. Россия освободила девятерых своих служащих.

Первый обмен состоялся. Девять человек наших мальчишек вернулись. Из них часть из того списка, который формируется у меня из тех обращений, которые приходят. Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ

Напомним, что ранее в СМИ со ссылкой на офис президента Украины рассказали читателям об обмене девятерых российских военнослужащих на мэра города Мелитополя Ивана Федорова.

Москалькова попросила Красный Крест проверить военнопленных на Украине.

Фото: moskalkova.official