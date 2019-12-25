Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова заявила об обмене девяти пленных на мэра Мелитополя. Такое заявление уполномоченная сделала в интервью для телеканала RT. Она объяснила, что Москва и Киева обменялись первыми военнопленными. Россия освободила девятерых своих служащих.
Первый обмен состоялся. Девять человек наших мальчишек вернулись. Из них часть из того списка, который формируется у меня из тех обращений, которые приходят.
Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ
Напомним, что ранее в СМИ со ссылкой на офис президента Украины рассказали читателям об обмене девятерых российских военнослужащих на мэра города Мелитополя Ивана Федорова.
Москалькова попросила Красный Крест проверить военнопленных на Украине.
Фото: moskalkova.official
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