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Москалькова попросила Красный Крест проверить военнопленных на Украине
Сегодня, 15:11
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Москалькова попросила Красный Крест проверить военнопленных на Украине

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Омбудсмен просит остановить пытки и унижение личности человека.

Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова попросила Международный Красный Крест, а также территориальное подразделение проверить военнопленных, которые в настоящее время находятся на Украине. Такое информацией общественный деятель поделилась в эфире телеканала "Россия-24". Уполномоченная выступила с просьбой посетить российских солдат, оказавшихся в плену.

Обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на Украине с просьбой посетить российских военных, попавших в плен на Украине, и оказать им необходимую помощь.

Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ

Ранее омбудсмен сообщила, что располагает информацией о произошедших случаях бесчеловечного обращения с российскими военнослужащими, пытках и унижению человеческого достоинства.

Фото и видео: YouTube / Россия-24
 

Теги: военнопленные, красный крест, татьяна москалькова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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