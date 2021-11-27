Москалькова попросила Красный Крест проверить военнопленных на Украине

Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова попросила Международный Красный Крест, а также территориальное подразделение проверить военнопленных, которые в настоящее время находятся на Украине. Такое информацией общественный деятель поделилась в эфире телеканала "Россия-24". Уполномоченная выступила с просьбой посетить российских солдат, оказавшихся в плену.
Обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на Украине с просьбой посетить российских военных, попавших в плен на Украине, и оказать им необходимую помощь.
Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ
Ранее омбудсмен сообщила, что располагает информацией о произошедших случаях бесчеловечного обращения с российскими военнослужащими, пытках и унижению человеческого достоинства.
Фото и видео: YouTube / Россия-24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все