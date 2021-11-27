Москалькова попросила Красный Крест проверить военнопленных на Украине

Омбудсмен просит остановить пытки и унижение личности человека.

Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова попросила Международный Красный Крест, а также территориальное подразделение проверить военнопленных, которые в настоящее время находятся на Украине. Такое информацией общественный деятель поделилась в эфире телеканала "Россия-24". Уполномоченная выступила с просьбой посетить российских солдат, оказавшихся в плену.

Обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на Украине с просьбой посетить российских военных, попавших в плен на Украине, и оказать им необходимую помощь. Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ

Ранее омбудсмен сообщила, что располагает информацией о произошедших случаях бесчеловечного обращения с российскими военнослужащими, пытках и унижению человеческого достоинства.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

