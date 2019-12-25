Полиция возбудила новое уголовное дело.

Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего возле Путина на Параде Победы. Об этом рассказали журналисты "Комсомольской правды". Правоохранительные органы ищут преступников, которые хотели украсть денежные средства героя ВОВ Василия Пронина. Известно, что 7 июля пострадавшему на домашний телефон позвонила якобы сотрудница Пенсионного фонда. Женщина сообщила, что ему следует заплатить штраф в размере 145 тысяч рублей, а также связаться с неким Иваном Деминым.

Герой ВОВ позвонил этому человеку, чтобы узнать подробности. Мужчина объяснил пенсионеру, что чернобыльцам и ветеранам труда положена скидка на оплату 50%. После этого его попросили перевести только 75 тысяч рублей на электронную почту "Форсаж" на имя Людмилы Шишкиной. Также можно было совершить перевод на имя Светлана Васильева. После этого пенсионер обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Суд арестовал обвиняемых в обмане ветерана Пронина.

Фото: Piter.tv