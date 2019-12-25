Клиентам присылают ссылку на фальшивый сайт, имитирующий страницу банка.

Мошенники придумали новогодний способ обмана россиян — они звонят и представляются менеджерами банков, а после рассказывают о праздничных выгодных предложениях. При помощи этой схемы они стараются получить данные личного кабинета клиента банка, пишет "Коммерсантъ".

Злоумышленники предлагают, например, вклады с повышенной доходностью.

Клиент в процессе перехода по ссылке передает злоумышленникам логин и пароль от личного кабинета. цитата из материала "Ъ"

Суть схемы в том, что клиентам присылают ссылку на фальшивый сайт, имитирующий страницу банка. Соответственно, после ввода логина и пароля эти данные оказываются в руках мошенников.

Ранее в Петербурге задержали банду телефонных аферистов, похитивших более 600 тысяч рублей.

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