Он основывается на старой версии, но с дополнениями.

Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт. Они продолжают звонить клиентам, представляться сотрудниками банка и сообщать о подозрительной транзакции. Нововведением стало то, что теперь клиентам предлагают приехать в отделение для закрытия счета. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на директора Банковского института ВШЭ Василия Солодкова.

Затем им предлагают перевести средства на безопасный счет. На самом деле деньги направятся на счет преступников. Это произойдет, если клиент согласится сообщить личные данные для перевода. В Центре развития продуктов Промсвязьбанка отмечают, что следует хранить информацию о ССV-коде и сроке действия карты, а также не отвечать на СМС.

Отметим, что в Центробанке осведомлены о новой действующей схеме мошенников.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке.