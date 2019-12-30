Она произошла 2 января.

Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке. Она произошла в самом начале 2020 года - 2 января. По словам зампреда организации Станислава Кузнецова, атака была в 30 раз мощнее любой другой в истории банка. Хакеры нацелились на два конкретных ресурса.

Мы выдержали в автоматизированном режиме, никаких последствий, безусловно, не было прокомментировал эксперт

После кибернападения банк передал имеющуюся информацию в правоохранительные органы. Атака показала, что преступники переходят в новую плоскость и продолжают набирать обороты. Мошенники пытались провести операцию при помощи автономных умных устройств. В частности, новые риски грозят и из-за начала использования технологии 5G.

Ранее Piter.tv писал о том, что с банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов.