С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Закон вступил в силу с 1 января 2020 года.

С банков России начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов. С 1 января 2020 года в силу вступил закон о взимании платы за использование Системы быстрых платежей. Банк РФ будет брать комиссию в размере от 5 копеек до 3 рублей. Выплата зависит от суммы перевода, ее будут брать как с банка-отправителя, так и с банка-получателя.

На данный момент к СБП подключены 30 участников, в их числе - 10 крупных банков страны. К концу декабря 2019 года пользователи совершили 6,3 млн операций по переводу средств на 55 млрд рублей. Средняя сумма перевода достигает 8,8 тысяч рублей. Сбербанк протестирует подключение к данной системе только в середине января.

Ранее Piter.tv писал о том, что всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за Китая.

Фото: Piter.tv

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