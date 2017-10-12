Мошенники-попрошайки замечены на станции метро "Звенигородская"

Санкт-Петербург продолжает страдать от фейковых молодых попрошаек в метро и на вокзалах. Очередная мошенница замечена нашим мобильным корреспондентом на станции "Звенигородская".

Петербуржцы продолжают верить молодым мошенникам, которые собирают в общественных местах подаяния "на билет" или "на утерянный паспорт". Ранее Piter.TV писал, что попрошайки у Московского вокзала оказались мошенниками из Петербурга. Несмотря на широкий общественный резонанс, попрошайки не покидают город. Наоборот, их число в метро и на вокзалах растет, а люди все еще подают негодяям.

Очередную пару попрошаек наш мобильный корреспондент заметил днем, 12 октября, на станции метро "Звенигородская". Девушка в рыжем парике собирала деньги "на утерянный билет". Рядом с ней стоял крепкий мужчина, очевидно охранявший свою коллегу. По словам очевидцев, люди охотно подавали девчонке с грустным лицом.

Отметим, что полиция в метро и на железных дорогах отказывается бороться с этой категорией преступников. Ранее мы писали, что полиция не хочет заниматься попрошайками на Московском вокзале.