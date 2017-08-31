Попрошайки у московского вокзала оказались мошенниками из Петербурга

Уже на протяжении двух месяцев жители Петербурга наблюдают молодую пару, которая стоит у Московского вокзала с табличкой "Украли паспорт. Помогите на билет". Сотрудники канала PiterTV решили узнать, что на самом деле побудило ребят попрошайничать.

С начала этого лета у стен Московского вокзала можно наблюдать следующую картину: пара молодых ребят, прилично одетые, с чемоданом и табличкой в руках стоят и смотрят на прохожих с крайне печальным видом. Это явно вызывает сочувствие у людей - они вручают им деньги и говорят "Удачи вам, ребята!". Ведь они действительно думают, что молодые попали в беду. Схема работает.

Люди, что ходят здесь постоянно или работают неподалеку, наблюдают такую картину практичеки каждый день.

"Я их здесь вижу постоянно на одном и том же месте. У них тут забита точка. Девушка каждый раз с новой прической и иногда надевает очки. И парень иногда меняется." - сказал житель Петербурга Алексей Кудрявцев

Когда съемочная группа PiterTV подошла к паре, то парень сразу начал закрываться от камеры капюшоно, а девушка нервно смеяться. В ходе разговора выснилось что они на самом деле живут в Санкт-Петербурге, а девочка-побирушка даже представилась "местным писателем". Позже к съемочной группе подошел их "секьюрити" и начал уводить пару от камеры. Парень в серой куртке пригрозил журналистам и потребовал, чтобы съемочная группа ушла.

Заметим, что даже во время "интервью" с очевидными мошенниками, проходящие мимо люди продолжали делиться с попрошайками деньгами. Отметим, что похожие парочки "потеряшек" нередко можно встретить у других вокзалов и на станциях метро.

Видео и фото - PiterTV