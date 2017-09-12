Полиция не хочет заниматься попрошайками на Московском вокзале

Piter.TV обратился в транспортную полицию и пресс-службу МВД Санкт-Петербурга, чтобы получить официальный комментарий о мошенниках-потеряшках, которые ежедневно дежурят у Московского вокзала.

У Московского вокзала Санкт-Петербурга последние два месяца ежедневно дежурят молодые люди (парень и девушка), которые просят у прохожих милостыню на "утерянный билет". Как недавно выяснил Piter.TV, это мошенники, проживающие в Петербурге, и работающие под охраной "крыши" из парней спортивного вида. Наш канал связался с представителями МВД, но оказалось, что силовики ничего не знают об этих профессиональных обманщиках. Более того, правоохранители из разных ведомств старательно открещиваются от работы с таким типом преступников.

В Управлении на Транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу журналистам PiterTV ответили, что "инцидент произошел не на территории самого вокзала, а на провокзальной части. Поэтому, данная ситуация находится не в нашей компетенции, а в компетенции городского МВД".

Прислушавшись совета транспортной полиции, мы направили запрос в пресс-службу МВД. Через 10 дней после отправления запроса Piter.TV получил ответ.

"За 9 месяцев 2017 года в полицию Центрального района Санкт-Петербурга, на территории которого расположен Московский вокзал, заявлений или обращений граждан по подобным фактам не поступало. Обеспечение правопорядка на объектах транспортной инфраструктуры осуществляется транспортной полицией", - ответил нам руководитель управления по связям со СМИ Вячеслав Степченко.

Эксперт порекомендовал журналистам обратиться в пресс-службу данной организации, что мы, собственно, и сделали ранее.

Тем не менее, "вокзальные попрошайки" остаются безнаказанными. И более того, случаи мошенничества растут. Пользователи социальных сетей пишут о том, что сталкивались с данными мошенниками и обращались к "местной полиции". Так, один из источников Piter.TV признался, что недавно отдал им 9000 рублей, и смог вернуть деньги только после визита в МВД.

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