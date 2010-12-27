Морской вокзал обязали вернуть в бюджет Петербурга более 100 млн рублей

Город получит возмещение за неустойку и задолженность по аренде.

В Арбитражном суде Петербурга решили, что "Морской вокзал" должен вернуть городскому бюджету более 100 миллионов рублей. Еще в январе 2019 года АО признали банкротом. Однако представители закона постановили, что владельцы компании обязаны выплатить Комитету по имущественным отношениям средства по заключенным договорам. В список также включили кредиторов "Морского вокзала". Об этом сообщили в ТАСС.

Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов акционерного общества "Морской вокзал" требования Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга в размере 92 млн 233 тыс. 455,25 рублей основного долга, 10 млн рублей неустойки написано в официальном документе

Отметим, что Смольный просил взыскать с АО неустойку в более чем 30 миллионов рублей. Однако размер выплаты суд снизил. Еще около 92 миллионов с "Морского вокзала" чиновники хотели получить в качестве задолженности по договору аренды от 1998 года. Разбирательство касалось еще одного соглашения, которое не было упомянуто публично.

Напомним, что в 2018 году Петербург разорвал контракт на аренду с "Морским вокзалом". АО занимало городскую территорию по площади Морской славы, около выставочного комплекса "Ленэкспо". Ранее чиновники предоставляли в аренду компании также причалы, пирсы, берегоукрепления.

С начала 2019 года фирму признали банкротом. Конкурсное производство имущества завершится 21 января 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что пассажиров "Аллегро" не пустят в Петербург по электронной визе.

Фото: Piter.tv

