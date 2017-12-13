Смольный в судебном порядке смог расторгнуть договор аренды с "Морским вокзалом"

КИО выселит "Морской вокзал" из подведомственной территории.

Петербургский суд разрешил Комитету по имущественным отношениям расторгнуть контракт по аренде с “Морским вокзалом”. Об этом стало известно днем 21 февраля. Поводом для такой меры стал долг организации перед правительством Северной столицы в 18 миллионов рублей.

В судебном порядке Смольный обязал компанию заплатить по задолженности, а после отказаться от дальнейшего сотрудничества. Теперь представитель Комитета вправе выселить арендатора. Отмечается, что требования истца не были удовлетворены полность, так как Морской вокзал” все же частично отдал деньги. В связи с этим оставшуюся выплату ведомство получит почти на миллион меньше заявленных средств.

Напомним, что в городской комплекс, временно занимаемый “Морским вокзалом”, входит пространство с площадью в 26,8 гектаров земли, три причала, пирс и береговые укрепления.

