Морщины на лбу говорят о предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям

И, возможно, высокой вероятности смерти. К такому выводу пришли французские ученые, которые проводили свои исследования в течение 20 лет.

Ученые Университета Тулузы во Франции в течение 20 лет проводили исследования, которые показали, что преждевременное возникновение глубоких морщин на лбу может свидетельствовать о высоком риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 3,2 тысячи здоровых людей в возрасте от 32 до 62 лет. Все они были ранжированы по количеству морщин на лбу (те, у кого не было морщин, получили 0 баллов, если их было много – 3 балла).

За все 20 лет наблюдений 233 человека умерли от различных причин. У 15,2% из них были 2 и более морщин, у 6,6% - одна, у 2,1% не было вообще. Но оказалось, что вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний связана с количеством морщин. Учитывая возраст, пол и образ жизни людей с тремя баллами, их риск смерти из-за нарушений в работе сердца и инсульта был в 10 раз выше, чем у тех, кто получил более низкую оценку.

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