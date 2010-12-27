Что лучше: сделать прививку против гриппа или переболеть?

Руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА РФ считает, что вакцинацию можно сравнить с ремнем безопасности в машине.

Многих родителей волнует вопрос: лучше сделать прививку ребенку или переболеть гриппом? На этот вопрос Piter.TV ответила руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ "Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства" Сусанна Харит.

Чтобы понять: прививаться или нет, нужно ощутить, что такое сложная форма гриппа! Сусанна Харит, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА РФ

Многие считают, что грипп можно сравнить с ОРЗ. Но это совершенно два разных заболевания. При ОРЗ кашель, насморк и повышение температуры появляются сразу. Грипп может сопровождать лихорадкой, а кашель появляется, обычно, на 4 день. К этому моменту могут быть различные осложнения в организме, в том числе на сердце. Поэтому детям все-таки очень полезна профилактика от гриппа.

Вакцина, которую делают детям, неживая. То есть заболеть от этой вакцины невозможно. Если ребенок все-таки заболел, то, скорее, всего он перенял вирус у кого-то из коллектива еще до прививки. Ведь после летних каникул все возвращаются в детские сады и школы со своими болезнями. Сусанна Харит, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА РФ

После вакцины может быть болевой синдром, отек и краснота. Но бояться этого не стоит, просто нужно обратиться к педиатру.

Также особое внимание нужно уделить беременным женщинам, так как бывали случаи, что вирус передавался через плаценту и влиял на ребенка. Поэтому вакцина обезопасит и маму, и ребенка. Грипп тяжело переносят и пожилые люди, так как со временем их имуннитет становится таким же слабым, как и у детей.

Как сказал один немецкий ученый, я люблю повторять его слова: "Вакцинация, как ремень безопасности, не факт, что понадобится, но в случае аварии спасет жизнь". Сусанна Харит, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА РФ

Делать прививки против гриппа в Петербурге начнут 3 сентября.

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