В Петербурге 3 сентября начнут делать прививки против гриппа

Поставка вакцины ожидается уже 29-31 августа.

На сегодняшний день все медицинские учреждения готовы к проведению вакцинации от гриппа. Делать прививки от гриппа начнут 3 сентября. Об этом Piter.TV сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Управления по организации медицинской помощи взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьёва

В Петербург уже 29-31 августа ожидается поставка вакцины. Количество вакцин должно хватить на 45% взрослого населения и на 42,5% детей. Взрослым делают трехвалетную вакцину с консервантами. В вакцине для детей консерванты отсутствуют.

В этом году мы планируем привить 44,9% всего населения Петербурга, это 2 миллиона 370 тысяч человек. Из них - 428 тысяч детей и 12 тысяч беременных. Все будет зависеть от активности нашего населения. Лариса Соловьёва, начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи

Особенное внимание нужно уделить грудным детям, пожилым людям, у которых есть хронические заболевания (сахарный диабет, проблемы с сердцем и т.д), призывникам, беременным женщинам. Все они находятся в группе риска.

Прививки начнут делать с 3 сентября в часы работ поликлиник. Также, как и в прошлом году, около метро и торговых центрах будут дежурить мобильные передвижные амублатории. Кстати, в прошлом году 36% делали прививку именно в таких мобильных амбулаториях.

В 2017 году гриппом в Петербурге переболели 257 тысяч человек.

Фото: Piter.TV