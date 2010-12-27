В 2017 году гриппом в Петербурге переболели 257 тысяч человек

Больше всего детей (около 40%) заболевают гриппом в возрасте 3-6 лет.

В прошлом, 2017 году почти 50% петербуржцев переболели гриппом. Об этом Piter.TV сообщила и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга Наталья Тельнова.

В 2017 году гриппом начали болеть со второй декады сентября. Порог болеющих превысил 63%. Всего переболели 257 тысяч человек, из них - 47% взрослые и 53% дети. Больше всего детей (около 40%) заболевают гриппом в возрасте 3-6 лет.

Прошлый год показал очень хороший результат в плане вакцинации населения. Мы привили 49,7% населения Петербурга. Это более 2 миллионов 300 тысяч человек. Наталья Тельнова, и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга

Отмечается, что самым распространненым был грипп группы В (более 51% заболеваний). В данный момент уже есть постановление о профилактике гриппа в 2018-2019 году.

Фото: Piter.TV