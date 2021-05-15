Морпехи уничтожили опорные пункты и боевиков ВСУ в приграничье Курской области

Боевая задача реализована "Севером" в ходе СВО.

Российские 120-миллиметровые минометные расчеты подразделения морской пехоты уничтожили опорные пункты и скопление боевиков Вооруженных сил Украины, размещенные в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются военнослужащими "Северной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции. ради сокращения времени свертывания и нанесения поражения позициям противника, бойцы создали сеть укрытых боевых точек. После получения координат новой цели от разведки специалисты всего за несколько минут занимают огневые позиции, вычисляют исходные данные для стрельбы и выполняют поставленную командованием задачу.

Поступила команда "Боевая готовность раз", и наши группы начали штурмовать опорные пункты. Наш расчет прикрывал при наступлении. Уничтожали опорные пункты, пулеметные расчеты, пехоту, живую силу противника и не давали делать ротацию через реку. Уничтожали польский миномет, подвоз боеприпасов, пикап. командир взвода с позывным "Волга"

"Волга" пояснил, что зачастую артиллеристам требуется вест контрбатарейную борьбу в целях ликвидации минометных и орудийных расчетов местных подразделений.

В Козельском ракетном соединении провели загрузку МБР "Ярс" в шахту.

Фото и видео: Минобороны России