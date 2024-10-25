Военнослужащие выполнили задачу по ликвидации колонны техники ВСУ со Stryker, MaxxPro и "Казаками".

Российские морпехи от Черноморского флота страны уничтожили на территории Курской области колонну техники Вооруженных сил Украины из 20 единиц. В числе военной техники противника находились Stryker, MaxxPro и "Казаки". Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что военнослужащие организовали две огневые засады с использованием БТР-82А.

Один наш БТР встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил. командир взвода морской пехоты с позывным "Коловрат"

Российский наводчик, оператор БТР-82А с позывным "Каспер" объяснил журналистам, как именно удалось уничтожить сразу три украинских броневика, которые не заметили засады. Военнослужащие находились в лесополосе, а техника ВСу проехала мимо, не заметив противника. В результате бойцы РФ пристроились сзади и во время выгрузки десанта армии киевского режима, по личному составу врага был открыт огонь. первая машина сразу же воспламенилась.

Авианаводчик скорректировал удар по командному пункту ВСУ под Херсоном.

Фото и видео: Минобороны России