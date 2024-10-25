Задача на каховском направлении СВО выполнена силами "Днепра".

Российский передовой авиационный наводчик скорректировал удар штурмовой и армейской авиации, совершаемый по командному пункту армии киевского режима на каховском направлении проведения специальной военной операции. Боевая задача выполнена военнослужащими "Днепра", расположенными на территории Херсонской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что разведчики изучили здание противника со всех сторон, рассмотрели топографическую съемку, установили есть ли на объекте бомбоубежище или подвал.

С учетом этих сведений принимается решение, чтобы пробить подвал берем большую массу, если просто разрушить здание, то больше количество, но меньше объемом. пресс-служба Минобороны РФ

В ходе выполнения воздушной разведки специалисты нашли заброшенное здание с засевшими в нем местными националистами. После доразведки и анализа полученных сведений бойцы определили, что речь идет о командном пункте ВСУ. Далее была рассчитана мощность взрыва и определены ориентиры для воздушной атаки. После этого летчики на истребителях-бомбардировщиках Су-34 при помощи фугасных бомбам ФАБ-1500 и ФАБ-250 нанесли удар по цели. Российский наводчик визуально подтвердил попадание по объекту ВСУ.

Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил группу пехоты ВСУ в приграничье Курской области.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо